إنطلاق التمرين التركي السعودي ” ذئب الصحراء ” في أنقرة

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الإثنين، فعاليات تمرين مركز القيادة تحت مسمى “ذئب الصحراء 2017″، الذي يجمع عناصر سعودية تابعة للقوات البرية الملكية السعودية وأخرى من القوات البرية التركية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الملحق العسكري بسفارة السعودية في تركيا العميد الركن خالد بن حسين العساف إن “هذا التمرين يأتي ضمن التعاون العسكري الذي يشهده البلدان الشقيقان المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وهو مخطط له ومجدول بهدف رفع قدرات ضباط وضباط الصف للطرفين بالقوات البرية في مجال القيادة والسيطرة”.

وأضاف: “نحن سعيدون بانطلاق التمرين، ونتمنى أن يستفيد منه المشاركون، ونشكر القيادة التركية على اهتمامها البالغ وحفاوتها بالمشاركين من قواتنا البرية”.

بدوره، أعرب مدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية السعودية اللواء الطيار الركن حسن بن محمد الشهري عن أمله بأن يحقق هذا التمرين أهدافه التي خطط من أجلها.

ويعد هذا أول تمرين عسكري تركي سعودي خلال العام 2017، والخامس خلال 15 شهرا.

ويأتي التمرين بعد أقل من شهرين من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية منتصف فبراير/شباط الماضي، ضمن جولة خليجية شملت أيضا البحرين وقطر.

وتشهد العلاقات التركية السعودية “نقلة نوعية”، منذ تولي أردوغان الرئاسة في 28 أغسطس/ آب 2014، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حكم المملكة في 23 يناير/ كانون الثاني 2015.

وتوجت تلك النقلة النوعية بتوقيع أنقرة والرياض، يوم 14 أبريل/ نيسان 2016، في مدينة إسطنبول التركية، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، بحضور العاهل السعودي والرئيس التركي.

وعقدت الدورة الأولى من مجلس التنسيق التركي السعودي في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 فبراير/ شباط الماضي برئاسة وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والسعودي عادل الجبير، لتكون انطلاقة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وعلاقات أقوى.

النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين البلدين زادت وتيرة التعاون المشترك في كافة المجالات خاصة العسكري؛ حيث شهد عام 2016 أربع مناورات عسكرية مشتركة بينهما.

فقد شاركت القوات الجوية السعودية في تمرين “النور 2016″ بقاعدة كونيا العسكرية وسط تركيا، في يونيو/ حزيران الماضي، وجاء هذا التمرين بعد نحو أسبوعين من اختتام تمريني “نسر الأناضول 4- 2016″، و(EFES 2016)، الذين أجريا في تركيا، في مايو/ أيار الماضي، وشاركت بهما السعودية.

كذلك شاركت تركيا في مناورات “رعد الشمال”، شمالي السعودية، بين يومي 27 فبراير/ شباط و11 مارس/ آذار 2016، بمشاركة قوات من 20 دولة، إضافة إلى قوات “درع الجزيرة”، وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أنشئت عام 1982. (ANADOLU)

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