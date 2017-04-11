إيرينا شايك تضع مولودها وسط تكتم تام على جنسه

كشفت مجلة “بيبل” الأمريكية سر عارضة الأزياء الروسية #إيرينا_شايك (31 عاما) وصديقها الممثل الأمريكي #برادلي_كوبر (42 عاما)، اللذان رزقا بمولودهما الأول منذ أسبوعين وأخفيا الأمر عن الجميع، حتى أن جنس المولود ما يزال غير معروف.

وكانت الصديقة السابقة لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أعلنت حملها في شهر نوفمبر الماضي ، مباشرة بعد عرض أزياء فيكتورياز سيرتيت وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، وهو نتيجة العلاقة العاطفية التي تجمعها بالنجم الأمريكي منذ سنتين.

ولم يدل أي من الأبوين بتصريح حول الموضوع، لكن معلومات المجلة تقول أنهما قررا تربية مولودهما في لوس انجلس.

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