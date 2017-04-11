افتتاح أول مستشفى ” افتراضي ” في الصين

دشنت #الصين أول مستشفى “افتراضية” على الإنترنت في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بهدف تقديم خدمات طبية أكثر ملائمة للمرضى عبر الإنترنت.

وساهم في إنشاء المستشفى موقع “91160.com”، منصة لحجز الخدمات الطبية على الإنترنت، بالتعاون مع شركة يونشان للأدوية، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع “تشينا ديلي”.

وقام أكثر من 500 ألف طبيب بالتسجيل في المستشفى الافتراضي، لتوفير خدمات طبية مثل التسجيل عبر الإنترنت واستشارة الطبيب والوصفات الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت واستشارات استخدام الدواء وتوصيل الدواء.

وقال الرئيس التنفيذي لموقع “91160.com”لوه نينغ تشينغ إن مستشفى الإنترنت تشير إلى تقدم كبير في نظام الرعاية الصحية، الأمر الذي يحسن العملية الطبية.

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