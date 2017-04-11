البيت الأبيض يؤكد كذب روسيا و النظام : خان شيخون قصفت جواً بالسارين .. و موسكو تحاول التضليل و التستر

قال مسؤولون رفيعي المستوى بالبيت الأبيض الأمريكي، الثلاثاء، إن كافة الأدلة والمؤشرات تؤكد استخدام غاز “السارين” في هجوم “خان شيخون” بسوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدوا فيه على “عدم وجود صلة بين الهجوم وجهات المعارضة السورية أو الإرهابيين به”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤولون، عبر الهاتف، بحضور مجموعة من الصحفيين.

وقال أحد المسؤولين “قمنا برفع السرية عن الكثير من المعلومات الاستخبارية لنستطيع التحدث معكم بشكل صريح عما نعرفه عن هذا الهجوم، ونعتقد أن الرواية الروسية والسورية كاذبة”.

وأضاف: “موسكو تحاول بشكل منهجي ابعاد التهمة عن النظام والصاقها بالمعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية خلافا لكل الأدلة. وأضاف ان الاستخبارات الاميركية لا تعتقد ان التنظيم يملك غاز السارين”.

وأشار إلى أن الأعراض، التي بدت على الضحايا “متطابقة جداً مع غاز الأعصاب والتعرض للسارين” موضحاً في الوقت نفسه أن أجساد الضحايا “لم تحتو على إصابات أخرى تتطابق مع التعرض لهجوم آخر”.

فيما قال مسؤول آخر إن المسعفين، الذين قاموا بنقل المصابين من مكان الهجوم إلى مقرات الرعاية الطبية “ظهرت عليهم مؤشرات التعرض لغاز السارين”. (ANADOLU-AFP)

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