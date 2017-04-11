” المنتخب السوري ” للسيدات يخسر أمام إيران بـ ” دزينة ” .. و يودع التصفيات الآسيوية بـ 38 هدفاً في شباكه ( فيديو )

خسر “المنتخب السوري” للسيدات مباراته الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات 2018.

وعلى استاد مجمع تدريب الشباب في هانوي بفيتنام، خاض “المنتخب” مباراته أمام إيران ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن، واستقبل 12 هدفاً.

واحتل “المنتخب” المركز الأخير في المجموعة برصيد “صفر” من النقاط والأهداف، وبشباك ممزقة بـ 38 هدفاً، بعد خسارات أمام سنغافورة (1-0) وفيتنام (11-0) وميانمار (14-0)، وأخيراً إيران (12-0).

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع للنهائيات، من أجل الانضمام إلى منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي تأهلت مباشرة بعد حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية من البطولة عام 2014 في فيتنام، إلى منتخب الدولة المضيفة الأردن.

وظهر “المنتخب السوري” الأنثوي بمظهر مخجل، وبدا أن لاعباته لم يسبق لهن أن لمسن الكرة من قبل، فلا أجسامهن ولا طريقة جريهن أو توزعهن في الملعب تدل على ذلك.

وبرر القائمون على المنتخب الطريقة التي ظهر بها بالانقطاع عن الممارسة منذ سنوات بسبب “الظروف التي تمر بها سوريا”، إلا أن ذلك لم يمنع من تعرضهم لسيل من السخرية والانتقادات في الأوساط الموالية.

وانتقدت صفحات وشبكات إخبارية رياضية محلية موالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المنتخب والسلطات الرياضية التي أرسلت اللاعبات بناء على الواسطات والمحسوبيات وغيرها من الحجج والعقبات المستمرة دون انقطاع منذ اختراع ما يسمى بـ”الاتحاد الرياضي العام”.

ولا يهتم الاتحاد الرياضي الذي يقوده اللواء في الجيش “موفق جمعة”، بالانتقادات التي تطاله، فالهدف الأول والأخير من المشاركات الرياضية الخارجية هو الترويج لـ “سوريا بخير”، ولصمود الجيش والشعب بوجه الإرهاب وتصديهما للمؤامرة الكونية التي تستهدف الممانعة والمقاومة، ولطباعة رأس بشار الأسد على قمصان الفرق.

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