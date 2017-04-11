الهلال الأحمر التركي لا يتوقع موجة جديدة من لاجئي سوريا

قال رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كينيك يوم السبت إنهم لا يتوقعون توجه موجة جديدة من اللاجئين السوريين إلى تركيا بعد الهجوم الكيماوي الأخير.

وقال كينيك لرويترز إن مخيما جديدا للاجئين يتم إعداده في جرابلس.

وقال كينيك في مقابلة أجريت في معبر جيلوه غوزو الحدودي مع سوريا في إقليم خطاي الجنوبي “من أرادوا مغادرة بلادهم غادروها بالفعل أما الآخرون فإنهم يحاولون التعلق بأهداب الحياة في الداخل… في تلك المرحلة لا نتوقع موجة جديدة من المهاجرين. هذا ليس المناخ السائد هناك في الداخل.”

وقال كينيك إن هناك قوافل تقل عشرات الآلاف من اللاجئين من منطقة حول حمص في غرب سوريا.

وأضاف أن مخيما للاجئين في جرابلس قيد التجهيز لاستقبال نحو 3500 نازح دون أن يحدد الموقع الذي سينقل إليه لاجئون آخرون.

وقال “نحن نوفر مساعدات إنسانية منتظمة لخمسة ملايين شخص إضافة إلى ثلاثة ملايين في تركيا. هذا بالأساس على الجبهة الشمالية السورية. فرقنا توفر المساعدة بصورة مستمرة من خلال الدعم على الحدود والمخيمات … الغذاء والمأوى.”

وأضاف أن الهلال الأحمر التركي يزود 50 من العاملين في القطاع الطبي داخل سوريا بأقنعة واقية من الغاز ومرشحات ومعدات وقائية أخرى ليتسنى لهم علاج مصابي هجوم كيماوي دون أن يتعرضوا للأذى.

وقال كينيك إن الهلال الأحمر التركي لديه خطط لتدريب عمال إنقاذ وآخرين على كيفية الوقاية حال وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. وأضاف أن الخطط تشمل تدريب مدنيين بعد ذلك.

وتابع قائلا “هناك مليون شخص يسكنون في ريف إدلب. لا نعلم أين سيقع أي هجوم مماثل أو من سيتأثر به.” (REUTERS)

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