بالفيديو .. أصعب و أخطر مغامرة يخوضها هاتف ذكي

خاض هاتف إل جي الجديد “جي 6” الجديد واحدة من أخطر المغامرات وأصعبها على الإطلاق، حيث تخللت المغامرة عدداً من العقبات، لإبراز قوة تحمل الهاتف للماء والحرارة المرتفعة والسقوط والصدمات، في مقطع فيديو نشرته الشركة الكورية لتسلط الضوء على أهم مزايا الهاتف وقدراته وإمكانياته التي يطمح إليها أي مستخدم.

واجتاز الهاتف “جي 6” 14 عدة اختبارات من القوة والتحمل، بنجاح مذهل، حيث تخطى الهاتف اختبار السقوط من ارتفاع 3 أقدام والمرور بموقد درجة حرارته عالية جداً وكذلك درجة حرارة باردة جداً بلغت 4 درجة فهرنهايت تحت الصفر و140 درجة فهرنهايت، دون حدوث أي ضرر للشاشة أو الهيكل أو الأجزاء الداخلية للهاتف.

ويبرز الفيديو بعض مميزات الهاتف المتمثلة في مقاومته للغمر في الماء حتى 5 أقدام تقريباً لمدة 30 دقيقة بفضل دعمه لمعيار “آي بي 68″ وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بالإضافة إلى ميزة الشحن السريع، حيث بلغت نسبة الشحن إلى 50% في غضون 35 دقيقة، وبلغت أقصى درجة حرارة الهاتف بعد الشحن 95.09 درجة فهرنهايت، وهذا يعني عدم القلق أو الخوف من ارتفاع درجة الهاتف أثناء عملية الشحن.

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