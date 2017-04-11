بالفيديو .. رجل بريطاني يحاول إضرام النار بنفسه في محطة وقود

قضت محكمة بريطانية بالسجن 16 شهراً على رجل حاول إضرام النار بنفسه في محطة وقود، بعد أن كان يعاني من #الاكتئاب، لكن عامل المحطة أنقذ في الوقت المناسب الموقف ومنع حدوث كارثة.

واستمعت المحكمة إلى أن ويلمانتاس زوريكس (40 عاماً) توجه إلى محطة الوقود في الساعات الأولى من الصباح، وذلك في 14 أغسطس (آب) من العام الماضي، وطلب من عامل المحطة مارك جاكسون أن يقدم له مشروباً كحولياً، لكن العامل رفض ذلك، مما دفعه إلى تناول كوب من القهوة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبعد أن تناول القهوة، التفت زوريكس إلى جاكسون وقال له إنه سيعود مرة أخرى وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبالفعل عاد حوالي الساعة 4:15 صباحاً، وشاهده العامل وهو يعبث بمضخات البنزين في المحطة.

وأدرك جاكسون أن هناك أمراً سيئاً على وشك أن يحدث، لذلك قام بمنع تدفق البنزين من المضخات، في الوقت الذي كان زوريكس يحاول إشعال المضخات بولاعة كان يحملها، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأظهرت التحقيقات التي عُرضت أمام المحكمة أن زوريكس كان يعاني من الإدمان على المشروبات الكحولية، بسبب التوتر الناتج عن انهيار زواجه الذي دام 20 عاما. وأدرك عامل المحطة أنه ليس على ما يرام، لذلك قرر أن يمنعه من تناول المزيد من الكحول، واستطاع أن يمنع وقوع كارثة كان يمكن أن تدمر المحطة بالكامل.

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