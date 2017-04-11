برنامج ” موزيلا ثاندربرد” الجديد يدعم ” تويتر “

أطلقت شركة #موزيلا الإصدار الجديد 52 من برنامج البريد الإلكتروني Thunderbird المجاني، والذي يدعم شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه في وظيفة الدردشة الخاصة ببرنامج البريد الإلكتروني يمكن للمستخدم الآن التواصل عبر رسائل تويتر المباشرة.

وأشارت موزيلا إلى أنها أوقفت في الإصدار 52 الجديد دعم برنامج التراسل الفوري “ياهو مسنجر”.

ومن المزايا الجديدة في الإصدار 52 أيضاً إمكانية تعديل المواعيد في علامة تبويب خاصة بدلاً من نافذة منبثقة، فضلاً عن أن الإصدار الجديد يعمل على سد العديد من الثغرات الأمنية. ( DPA )

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