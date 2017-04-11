بطول 4 آلاف قدم .. هذا البرج المنحني سيكون ” الأطول ” في العالم

ما زالت شركات العمارة تُبدع بأفكار البناء الأكثر غرابة بالشكل والتصميم، إذ قامت شركة “أويو ستوديو” مؤخراً بالإعلان عن خططها لتصميم “أطول” مبنى في العالم من خلال بناء ناطحة سحاب على شكل قنطرة.

ورغم أن برج “ذا بيغ بيند” أي “الكبير المنحني،” سيكون الأطول في العالم، إلّا أنه ليس الأعلى وذلك بسبب طريقة تصميمه غير العامودية، والتي تعتمد على شكل “U” المنحني، ما يسمح للبرج بأن يصل طوله إلى 4000 قدم وفق ما اوردت شبكة سي ان ان ، ويُخطط لبناء البرج في حي مانهاتن في نيويورك الأمريكية، بأسلوب يتناسب فيه تصميم البناء مع أزمة السكن في مانهاتن، والتي تدفع بالمعماريين إلى بناء ناطحات سحاب عالية، بدلاً من أبنية تتطلب مساحات إضافية بالعرض.

ورغم أن مبنى “ذا بيغ بين،” ما زال عبارة عن مقترح حتى الآن، إلا أن أويكونومو قد أرسل خططه لعدد من الشركات بحثاً عن استثمارات مستقبلية للمشروع.

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