بعد تصريح البيت الأبيض .. المرصد يؤكد استخدام البراميل المتفجرة مجدداً و مصدر نظامي يقول ” لا يوجد براميل في الجيش العربي السوري “

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلات حربية سورية (نظامية) قصفت الثلاثاء المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في محافظة حماة بالبراميل المتفجرة، بعد يوم من تحذير أمريكي من أن استخدام مثل هذا السلاح سيؤدي إلى ضربات أمريكية أخرى لسوريا.

ونفى مصدر عسكري نظامي تقرير المرصد، وقال إن “الجيش لا يستخدم البراميل المتفجرة”.

وقال المرصد إنه جرى إسقاط عدد من البراميل المتفجرة على بلدات طيبات الإمام وصوران شمالي مدينة حماة.

وأتى شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض الاثنين، على ذكر البراميل المتفجرة إلى جانب الغاز السام كأسلحة تسبب المعاناة “للرضع والأطفال”.

وأضاف سبايسر “إذا قصفت طفلاً بالغاز وأسقطت براميل متفجرة على الأبرياء فسترى رد فعل من هذا الرئيس″، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المصدر العسكري السوري (النظامي): “نحن لا نستخدم هذه البراميل وهي غير موجودة في الجيش العربي السوري.”

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش مستمرة في أنحاء سوريا و”لن تتوقف”.(REUTERS)

عكس السير