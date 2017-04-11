بلدان جنوب أوروبا تطالب بتوسيع نطاق اتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع تركيا

اعتبرت بلدان جنوب أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية في سوريا بأنه “جريمة حرب”.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن القمة المنعقدة في إسبانيا، الإثنين، وشارك فيها، عدد من القادة الأوروبيين من بينهم رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسس تشيبراس، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا.

وفيما يتعلق باتفاقية إعادة قبول اللاجئين، الموقعة بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس 2016 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، طالب البيان بـ “توسيع نطاق الاتفاقية على ألا تكون دائمة ومستدامة بالكامل”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة، على حد تعبير وكالة أنباء الأناضول.

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