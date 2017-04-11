بوتين عن مصادره المختلفة : يجري الإعداد لاستفزازات كيميائية في ضواحي دمشق لتوريط بشار الأسد !

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء من اي “استفزازات” بالسلاح الكيميائي يجري الإعداد لها، بحسب قوله، في سوريا لتوريط بشار الاسد.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون “لدينا معلومات من مصادر مختلفة بأن استفزازات- ولا يمكن أن أسميها غير ذلك- مماثلة يجري الاعداد لها أيضا في مناطق اخرى في سوريا، بما يشمل ضواحي دمشق الجنوبية، حيث يخططون لإلقاء مادة ما واتهام السلطات الرسمية السورية باستخدامها”، في اشارة الى هجوم خان شيخون.

وكان بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا.

واكد بوتين ايضا أن روسيا تنوي رفع طلب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاجراء تحقيق حول احداث خان شيخون.

ووصف بوتين الضربة الأمريكية بانها “عدوان على دولة ذات سيادة” في حين رأى رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف انها وضعت واشنطن “على حافة المواجهة العسكرية مع روسيا”. (AFP)

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