بوفون : سنرى إذ نجحنا في تقليص الهوة مع برشلونة

اعتبر قائد #يوفنتوس الإيطالي الحارس الدولي جانلويجي بوفون ان فريقه قلص الهوة التي كانت تفصله عن منافسه #برشلونة الإسباني منذ اللقاء الأخير الذي جمعهما في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وفاز به النادي الكاتالوني 3-1.

وجاء تصريح بوفون في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة بين الفريقين الثلاثاء في ايطاليا في ذهاب الدور ربع النهائي، وأكد الحارس المخضرم (39 عاما) أن فريقه ليس موجودا في هذه المرحلة من المسابقة ليكون رقما إضافيا بل “نتطلع للعب بشجاعة ونوعية”.

وقال بوفون عن نهائي 2015 “ذكرياتي واضحة من تلك الأمسية (…) واجهنا حينها فريقا كان أفضل منا. اليوم نواجه الفريق ذاته، ولا يزال على الورق أفضل منا. لكن خبرتنا ومشوارنا الأوروبي زادا عامين”.

وواصل “هذا الأمر يمنحنا المزيد من الثقة ولن نكون لقمة سائغة. هم لم يتغيروا كثيرا ونحن غيرنا الكثير من الأمور. سنرى إذا نجحنا في غضون عام ونصف أو عامين في تقليص الهوة. من الجيد أن نتمكن بالمقارنة معهم من معرفة أين يمكننا أن نتحسن بشكل أفضل. هناك الكثير من الأجوبة التي يجب إيجادها في هذا النوع من المباريات”.

وعن التخوف من مواجهة الثلاثي الضارب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار، قال بوفون “هناك عدد قليل من الفرق التي تلعب بثلاثة مهاجمين صريحين مثل ميسي، نيمار وسواريز. عندما تكون محظوظا بامتلاك هؤلاء المهاجمين، فأنت تملك قوة مدمرة في خط الهجوم”.

وتطرق بوفون الى زميله البرازيلي داني الفيش الذي يتواجه مع فريقه السابق، قائلا “نحن سعداء لوجود داني الفيش معنا في يوفنتوس. خبرته الكبيرة تلعب دورا رائعا بالنسبة لباقي الفريق”.

وأحرز ألفيش مع برشلونة لقب الدوري الاسباني ست مرات، والكأس المحلية اربع مرات، وثلاث مرات كل من دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للأندية، قبل ان يلتحق بيوفنتوس هذا الموسم.

واعتبر بوفون أن العودة التاريخية التي حققها برشلونة في الدور السابق حين تغلب على باريس سان جرمان 6-1 ايابا بعدما خسر ذهابا أمامه برباعية نظيفة “تشكل درسا رائعا في الرياضة”.

أما المدرب ماسيميليانو اليغري الذي يتجه للفوز بالثنائية المحلية الثالثة على التوالي في ثالث موسم له مع يوفنتوس، فرأى أن “برشلونة يملك هجوما مذهلا، لكن علينا استغلال بعض نقاط ضعفهم في مباراة الغد”، مشددا على “أهمية أن نسجل الأهداف دون أن تهتز شباكنا من أجل البقاء في موقف قوي لمباراة الإياب”.

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