بينها التجسس .. دراسة تكشف نتائج صادمة عن تطبيقات الصلاة

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن قرابة 20 ألف تطبيق لأندرويد تقوم بتسريب بيانات أصحاب الهواتف الجوالة و تتجاوز صلاحياتها بالوصول إلى كل بيانات الهواتف الجوالة ومن بينها برنامج مواعيد الصلاة الذي ذكرت الدراسة أنه يتجسس على بيانات الهواتف ويسرب مواقع أصحابها.

وركزت الدراسة على تطبيق #الصلاة “كورانتو” الذي يستخدمه الملايين من المسلمين حول العالم، والذي كشف الباحثون أنه يحدد الموقع الجغرافي للمستخدم ويرسله لأكثر من 1400 تطبيق آخر يمكن رفع صلاحيات وصولها لبيانات الهاتف.

وحلل خبراء من جامعة “فيرجينيا” للتكنولوجيا نتائج دراسة أجريت على أكثر من 100 ألف تطبيق من برمجيات نظام أندرويد، ووجدوا أن آلاف الأزواج من التطبيقات تتواصل فيما بينها لتبادل المعلومات الخاصة بالمشغلين، كما قد تتضمن هذه البيانات تفاصيل حسابك المصرفي، ما يتيح لقراصنة الإنترنت فرصة سرقة الأموال.

ويمكن لتطبيقات هواتف أندرويد الكشف عن تفاصيل حركة الأشخاص باستخدام المعلومات التي جمعت عبر ميزة تحديد الموقع، على الهاتف الذكي، كما يمكن أن تشمل المعلومات المسروقة كلمات السر؛ ما يتيح إمكانية الحصول على الهاتف وتشغيله بسهولة.

وذكرت الجامعة في بيان صادر عنها أن بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز “التطبيقات التي نستخدمها بانتظام على هواتفنا لتنظيم مواعيد الغداء، وشراء المنتجات عبر الإنترنت، ومشاركة المعلومات الخاصة مع الأصدقاء، تتواطأ سرا من أجل الحصول على معلوماتنا”.

وقضى الباحثون نحو 3 سنوات في تحليل أكثر من 100 ألف تطبيق، حيث وجدوا أن التطبيقات التي تتعلق بتخصيص النغمات والرموز التعبيرية، هي الأكثر خطرا على المعلومات الشخصية.

ويأمل الباحثون في أن تكون هذه الدراسة مرجعا مهما لصناع التكنولوجيا، لإعادة النظر في سياسات تطوير البرمجيات ودمجها ضمن الهواتف الذكية.

وقال فريق البحث إن الشركات الخاصة يمكنها الوصول إلى جهات الاتصال على الهاتف، وكذلك الصور ومعلومات الموقع وحتى عدد الخطوات التي يمشيها المستخدمون، عبر التطبيقات التي تتواصل سرا فيما بينها.

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