ترشيح مشترك من الولايات المتحدة و المكسيك و كندا لاستضافة مونديال 2026

أعلنت الولايات المتحدة و #المكسيك و #كندا انها ستتقدم بترشيح مشترك لاستضافة نسخة سنة 2026 من كأس العالم في كرة القدم والتي لم يسبق ان أقيمت في ثلاث دول في الوقت عينه.

وأتى الاعلان عن الترشيح الثلاثي في مؤتمر صحافي عقد في مدينة نيويورك الاميركية، بحضور رئيس اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) فيكتور مونتالياني، ورئيس الاتحاد المكسيكي ديسيو دي ماريا، ونظيره الأميركي سونيل غولاتي الذي قال ان الخطوة تمثل “يوما مهما بالنسبة الى كرة القدم في الولايات المتحدة والقارة الأميركية”.

واضاف “ترشيح ثلاث دول في ملف مشترك يجعل ترشيحنا أقوى. في الدول الثلاث لدينا 50 ملعب كرة قدم تتلاءم مع معايير الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، لدينا البنية التحتية الفندقية (…) هذا أيضا رمز وحدة ايجابي بشكل كبير في العالم حيث نعيش حاليا”.

ومن المقرر ان يختار الفيفا البلد او البلدان المضيفة لكأس العالم 2026 في أيار/مايو 2020.

ويبدو من الآن ان هذا الترشيح يحظى بأفضلية اذ ان مونديال 2018 سيقام في روسيا، و2022 في قطر، وسبق للفيفا ان أكد العام الماضي ان كأس العالم 2026 لن تقام في أوروبا أو آسيا. ( AFP )

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