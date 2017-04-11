خلافات بين روسيا و تركيا حول سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه توجد خلافات بين روسيا وتركيا حول سوريا.

وقال بيسكوف تعليقا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت هناك خلافات في نهجي موسكو وأنقرة بعد تقييمهما بشكل مختلف للخطوات الأمريكية الخاصة بتسوية الوضع في سوريا :”بلا شك توجد هناك خلافات”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن جدول الأعمال للرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حاليا أي لقاءات إضافية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مذكرا بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى مؤخرا اتصالات مع نظيره التركي.

وأضاف بيسكوف أن بوتين لا ينوي كذلك إجراء مباحثات مع وزيري الخارجية السوري وليد المعلم والإيراني محمد جواد ظريف اللذين سيزوران موسكو الجمعة 2017/04/14. (AFP)

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