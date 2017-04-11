شابة أمريكية ” تغتصب ” سائق سيارة أجرة و تسرق نقوده !

اعتقلت الشرطة الأمريكية شابة قامت باغتصاب سائق سيارة أجرة تحت تهديد السلاح بمساعدة صديقين لها، قبل أن تسرق منه مبلغاً من المال.

أقدمت بريتاني كارتر (23 عاماً) من ولاية أوهايو الأمريكية على اغتصاب سائق سيارة أجرة تحت التهديد بسكين، بمساعدة رجلين كانا برفقتها.

ووجهت الشرطة تهمة الاغتصاب والسطو المسلح لبريتاني التي تبين لاحقاً بأن لها أسبقيات في السرقة والتحرش الجنسي، وتعاطي المخدرات.

وتقول رواية الشرطة بأن بريتاني كانت برفقة رجلين عندما استقلت سيارة أجرة باتجاه أحد الفنادق ، وفي الطريق قام صديقها جاكسون بتهديد السائق بسكين، وإجباره على ممارسة الفعل الشائن مع الشابة التي كانت تجلس في المقعد الأمامي.

وفي نهاية المطاف ترجل الثلاثة من سيارة الأجرة بعد أن سرقوا ما بحوزة السائق من نقود وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولحسن الحظ لم يصب سائق التكسي بأي أذى خلال الحادث، إلا أنه خسر مبلغاً ضئيلاً لا يتجاوز 30 دولار أمريكي.

ويذكر بأن الشخص الثالث تمكن من الفرار، وأن الشرطة لا زالت تقوم بالبحث الحثيث عنه، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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