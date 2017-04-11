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فيديو : جانب من نشاطات ” الجيش العربي السوري ” في ريف حماة العراقي

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

فيديو : جانب من نشاطات ” الجيش العربي السوري ” في ريف حماة العراقي

عكس السير

2 تعليقان

  1. سامي الحمصي
    أبريل 11, 2017 , 2:54 م في 2:54 م

    كل حثالات الارض من شتى بلاد العالم يقاتلون الى جانب النظام تحت ( راية واحدة و قيادة موحدة )
    بينما الثوار السوريين عدد فصائلهم بالمئات و يعصون الأمر الإلهي ( واعتصموا بحبل الله جميعا )
    النتيجة الحتمية لذلك هو تقدم الحثالات على حساب الثوار

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  2. بشفافية
    أبريل 11, 2017 , 3:13 م في 3:13 م

    من أسقط وأنذل وأوسخ ماأنجبت البشرية شخصان : بشار وعلي صالح سفاح الشام وسفاح اليمن، من نذالتهم إستعانوا على البلاد والشعوب التي يحكموها بعناصر خارجية للبقاء بالحكم !! وللعجب هما (البلدين) الوحيدين اللذان دعا لهما رسول الله عليه الصلاة والسلام بالبركة !!!

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