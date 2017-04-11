في طوكيو .. مطعم يلقى رواجاً لتقديمه المعكرونة بـ ” الحشرات “

اصطف محبون للطعام أمام مطعم ناجي للمعجنات في #طوكيو لتجربة صحن جديد يقدمه عبارة عن #معكرونة بالحشرات.

وفي احتفال بمناسبة تقديم الصحن قدم المطعم “حشرات تسوكيمن” حيث يغمس الزبائن شرائح المعكرونة في حساء من اختيارهم يحوي صراصير أو جنادب ومسحوق دود القز.

وابتُكر هذا الصحن بعد نجاح صحن “معكرونة الصراصير” العام الماضي والذي نظمه مدير مطعم ناجي ويوتا شينوهارا الذي ينظم احتفالات لتناول حشرات ويرغب في الترويج لأكل الحشرات في اليابان والعالم.

وتشمل الوجبة الشاملة معكرونة بالحشرات وصحن أرز بالصراصير وأصابع ملفوف وديدان مقلية وبوظة (آيس كريم) بنكهة مسحوق الحشرات وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقال منظمو الاحتفال “إنهم قدموا 100 صحن حساء معكرونة بالحشرات بيعت كلها بنهاية موعد الغداء”.

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