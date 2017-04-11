قوات سوريا الديمقراطية تفشل هجوماً لـ ” داعش ” على خط الدفاع الأخير للطبقة

صرح قائد عسكري في “قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات الحماية الكردية) بأن القوات أفشلت الثلاثاء هجوما لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” كان يهدف إلى استعادة قرية عايد الكبير على مدخل مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وقال القائد لوكالة الأنباء الألمانية إن “عناصر تنظيم داعش شنوا فجر اليوم هجوماً على قرية عايد الكبير التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية مساء أمس، إلا أن مقاتلي القوات صدوا الهجوم وقتلوا خمسة من عناصر داعش وأصابوا تسعة آخرين بجروح، وتمكنوا من تدمير سيارة للتنظيم بواسطة قذيفة صاروخية”.

ووصف القائد العسكري القرية بأنها “خط الدفاع الأخير عن المدينة التي باتت قواتنا على مشارف أحيائها الجنوبية”.

وشهد يوم الاثنين معارك عنيفة بين الجانبين على ثلاث جبهات في محيط مدينة الطبقة حققت خلالها قوات سورية الديمقراطية تقدماً مهماً، حيث سيطرت على قرية عايد الكبير ومزرعة الصفصافة شرق مدينة الطبقة وباتت القوات على بعد كيلومترين اثنين في جهتي المدينة الشرقية والجنوبية. (DPA)

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