كافاني يهدد أرقام إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان

يواصل النجم الأوروغوياني #إدينسون_كافاني مهاجم #باريس_سان_جيرمان الفرنسي تألقه مع النادي الباريسي، وهذه المرة نجح في قيادة فريقه إلى اكتساح غانغان 4-صفر في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي.

ورفع كافاني رصيده الى 29 هدفا مبتعدا في صدارة الهدافين للدوري الفرنسي بفارق 5 أهداف على مهاجم ليون الكسندر لاكازيت.

وسلطت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية الضوء على الثنائية التي سجلها كافاني، حيث أشارت إلى أن اللاعب سجل 29 هدفا في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، بات المهاجم الأوروغوياني على بعد 9 أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق بالفريق الباريسي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وكارلوس بيانكي، والمتمثل في تسجيل 38 هدفًا في موسم واحد.

وأشار المصدر إلى أن المعدل التهديفي لكافاني يجعله قادرا على كسر هذا الرقم القياسي، خاصة مع تبقي 7 مباريات للعملاق الباريسي على نهاية مشواره في الدوري الفرنسي.

كما رفع كافاني رصيده أيضا إلى 123 هدفًا في كل البطولات، ليصبح أيضا على بعد خطوات قليلة من رقم الهداف التاريخي للنادي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل 151 هدفًا.

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