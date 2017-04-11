كان يريد تقديم شكوى له .. السجن ثلاث سنوات لشاب اعترض الموكب الملكي في المغرب !

حكم على شاب عشريني بالسجن ثلاث سنوات في المغرب بسبب محاولته اعتراض الموكب الملكي بحسب ما افادت الصحافة المغربية الاثنين.

وكان فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 آذار/مارس الماضي اظهر شابا يركض باتجاه موكب العاهل المغربي محمد السادس في جادة بالرباط اثناء زيارة رسمية للعاهل الاردني عبد الله الثاني.

واوقف عناصر من الحرس الملكي بمساعدة دراجات تواكب الموكب الملكي، الشاب وطرحوه ارضا.

وقالت الصحافة المغربية ان الشاب كان يريد تسليم الملك رسالة تتضمن شكوى.

واوضحت صحيفة “اخبار اليوم” الاثنين ان الشاب البالغ من العمر 25 عاما تمت ملاحقته بتهمة “اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الاخرين للخطر”.

واصدرت محكمة بالرباط بحقه حكما بالسجن ثلاث سنوات.

وتعذر الاتصال بالمحكمة لتأكيد هذه المعلومات.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي في الاشهر الاخيرة العديد من اشرطة الفيديو التي تظهر اشخاصا يركضون باتجاه موكب الملك لابلاغ طلبات او شكاوى.

وحذرت وزارة الداخلية في تموز/يوليو 2016 من “خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من اجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات”.

واوضحت الوزارة بعد ستة اشهر ان اجهزة الامن التي ترافق الموكب الملكي لن تتلقى اي طلبات تقدم بهذه الطريقة. (AFP)

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