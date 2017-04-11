ماسكيرانو : يجب أن نقدم أفضل نسخة من برشلونة أمام يوفنتوس

أكد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة الإسباني أن على فريقه اللعب أمام يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي “بأفضل نسخة منه” بمواجهة “فريق كتب التاريخ”.

وتابع “نحن سعداء بلعب هذه المباراة. نعرف أهمية خوض الدور ربع النهائي من دوري الأبطال وما يعنيه أن نواجه فريقا مثل يوفنتوس”.

وحاول ماسكيرانو وضع الخسارة أمام ملقة جانبا، قائلا “نعلم أن الفريق كان في أفضل حالاته في أغلب الأحيان ولعب بشكل جيد. نأمل أن نستعيد هذا المستوى”، مضيفا “نحن نواجه فريقا قويا، معتادا على المباريات الكبيرة ويحقق نتائج مذهلة محليا”.

وشدد على ضرورة “أن نلعب بشكل جيد في كافة الخطوط. أن نكون أنفسنا، وأن نقدم أفضل نسخة من برشلونة”، متطرقا الى نهائي 2015 وسعي يوفنتوس الى تحقيق الثأر، قائلا “لا يوجد هناك اسمه ثأر في كرة القدم. فرص الفوز موجودة، لكن ما خسرته لا يمكن استرجاعه”.

اضاف “حتى إن كانوا (يوفنتوس) مع المدرب نفسه، فنصف الفريق قد تغير. يوفنتوس كان على الدوام فريقا قويا. يفوز ببطولته بفارق شاسع، إنه فريق كتب التاريخ ويملك لاعبين كبار وجمهور كبير”.

وتطرق الى مواجهته مع مواطنيه غوانزالو هيغواين وباولو ديبالا، قائلا “من الواضح أن غونزالو وباولو بطلان كبيران. أنا أعرفهما جيدا وأعرف قدراتهما. من الواضح أن يتوجب علينا الحذر، إنهما لاعبان في إمكانهما التسجيل في كل لحظة وقلب المباراة بحركة واحدة”. ( AFP )

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