ما هي أفضل طريقة صحية لطهي الأرز في المنزل ؟

اكتشف العلماء طريقة جديدة للتخفيض من محتوى الأرز من السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى حوالي 60% عن طريق تغيير طريقة الطهي، بهدف السيطرة على زيادة الوزن لمحبي أطباق الأرز الشهية.

وتعتمد الطريقة الجديدة على طهي الأرز مع زيت جوز الهند، ومن ثم تبريدة في الثلاجة لمدة 12 ساعة قبل تناوله، وتساعد هذ الطريقة على التخلص من أكثر من نصف الوحدات الحرارية داخل الأرز بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

إلا أن الباحثين كانوا قد حذروا سابقاً من أن تناول الأرز بعد إعادة تسخينه قد يسبب تسمماً غذائياً، لذلك ينصح بتخبير الأرز بدلاً من تسخينه بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى الحرص على عدم وضعه في الثلاجة لأكثر من يوم واحد قبل إعادة تسخينه.

واختبر باحثون سيرلانكيون 38 نوعاً من الأرز في البلاد، واكتشفوا أن الطريقة الأفضل لإعداد الأرز تعتمد على زيادة كمية النشاء المقاوم بداخله، وهو غير قابل للهضم في جسم الإنسان، وبالتالي يتحول إلى طاقة أو دهون بدلاً من أن يتحول إلى سعرات حرارية زائدة.

ووجد الباحثون أن زيادة نسبة النشاء المقاوم في الأرز إلى 10 أضعاف تتطلب خطوتين وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : ففي الخطوة الأولى تضاف ملعقة من زيت جوز الهند إلى الماء المغلي، ثم إضافة نصف كوب من الأرز، ويغلى لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة، وفي الخطوة الثانية يترك في الثلاجة ليبرد خلال 12 ساعة.

وأوضح الباحثون أن الخطوة القادمة ستكون دراسة أي نوع من الأرز هو الأنسب للحد من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى دراسة تأثير أنواع أخرى من الزيوت غير زيت جوز الهند.

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