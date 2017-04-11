متجر شهير ” يطرد ” صديقة رونالدو من وظيفتها بسبب علاقتهما

تسببت علاقة #جيورجينا_رودريغيز مع النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو بإجبارها على الاستقالة من وظيفتها كموظفة مبيعات في أحد المتاجر الشهيرة في #مدريد، بعدما غضبت الإدارة من توافد الجماهير والصحافيين إلى المتجر للقائها وكتابة بعض القصص عنها.

وقالت صحيفة إلموندو الإسبانية إن جيورجينا التي تتقاضى 1600 يورو شهرياً كعمولة من نسبة المبيعات، دفعت إلى ترك وظيفتها والاستقالة بسبب أن إدارة المتجر وجدت الوضع غير قابل للتحمّل وفق ما اوردت قناة العربية ، وبدأ بعض الصحافيين يدخلون إلى المتجر الشهير والتنكر كأنهم زبائن لكتابة قصة عن صديقة أفضل لاعب في العالم.

ولم تكن استقالة رودريغيز (22 عاماً) من وظيفتها هي الأولى بسبب علاقتها بنجم كرة القدم المشهور، بل إنها كانت تعمل في متجر آخر في العاصمة الإسبانية لكنها تركته بطلب من الإدارة كذلك عقب انتشار صورها مع مهاجم ريال مدريد.

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