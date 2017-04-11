مجموعة السبع : لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى متفقون على أنه لا يمكن حل الأزمة السورية عسكرياً، وأن على روسيا أن تنخرط “قدر الإمكان” في جهود السلام.

وقال ألفانو، بعد ترؤس اجتماع لدول المجموعة حول سوريا بحضور وزراء خارجية كل من السعودية وتركيا والإمارات وقطر والأردن، “لا نعتقد أن الحل العسكري هو الحل الصحيح”.

وأضاف أنه جرى الاتفاق في الاجتماع على أنه “لا ينبغي عزل روسيا، وإنما على النقيض، يتعين أن تنخرط قدر الإمكان في العملية الانتقالية السياسية في سوريا”.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن مجموعة السبع متفقة على أنه لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا، ويجب على روسيا التوقف عن نفاقها وعليها تحمل مسؤولياتها في ذلك البلد. (DPA)

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