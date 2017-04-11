مسؤول روسي : لن نسقط الصواريخ الأمريكية إن قصفت سوريا مجدداً .. و لكن الدفاع الجوي السوري له الحق بذلك

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية لن تقوم بإسقاط الصواريخ الأمريكية في حال قيام واشنطن بضربات جديدة على سوريا.

وأوضح السيناتور الروسي، في تصريحات أدلى بها الاثنين لوكالة “إنترفاكس”: “إن قواتنا المسلحة منتشرة في سوريا من أجل محاربة الإرهاب، وليس لحماية سوريا من التهديدات الخارجية، وليست لدينا مثل هذه المهمة، ولذا لن نقوم باعتراض شيء”.

وشدد أوزيروف، في الوقت ذاته، على أن هذه المهمة يجب أن تقوم بتنفيذها “منظومات الدفاع الجوي السوريةط، مؤكدا أن “الجيش السوري يمتلك الحق القانوني التام في ذلك”.

واعتبر عضو مجلس الاتحاد(المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) أن “تهديدات الولايات المتحدة تبدو عبثية”، لأن “دمشق (النظام) لا تمتلك أي سلاح كيمياوي”. (RT)

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