مقتل جنديين روسيين و إصابة آخر في سوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في روسيا قولها الثلاثاء، إن اثنين من أفراد قواتها قتلا في هجوم بالمورتر في سوريا وأصيب ثالث بإصابات خطيرة.

وأضافت الوزارة أن “المدربين العسكريين الروسيين كانا يعملان مع وحدة عسكرية سورية إلى جانب مستشار عسكري روسي حين شنت مجموعة من المسلحين هجوماً بقذائف المورتر”. (REUTERS)

مواضيع متعلقة

عكس السير