Russian soldiers march during a rehearsal of the Victory Day Parade at the Russian Hmeimim military base in Latakia province, in the northwest of Syria on May 4, 2016. Syria's conflict erupted in 2011 after anti-government protests were put down. Fighting quickly escalated into a multi-faceted war that has killed more than 270,000 people and forced millions from their homes. / AFP / Vasily Maximov / MOY (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)

مقتل جنديين روسيين و إصابة آخر في سوريا نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في روسيا قولها الثلاثاء، إن اثنين من أفراد قواتها قتلا في هجوم بالمورتر في سوريا وأصيب ثالث بإصابات خطيرة. وأضافت الوزارة أن “المدربين العسكريين الروسيين كانا يعملان مع وحدة عسكرية سورية إلى جانب مستشار عسكري روسي حين شنت مجموعة من المسلحين هجوماً بقذائف المورتر”. (REUTERS) مواضيع متعلقة مقتل جندي روسي ” متعاقد ” في سوريا عكس السير قيم الخبر شاركها Facebook

