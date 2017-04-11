مقتل جندي روسي ” متعاقد ” في سوريا

قالت وسائل إعلام روسية إن جنديا روسياً قتل في سوريا الاثنين جراء قصف مدفعي.

وقالت “سكاي نيوز”، إن صحيفة “أر بي سي” نقلت عن أخ الجندي القتيل قوله إنه من مواليد 1982 واسمه إيغور زافيدني.

وقالت الصحيفة، إنه قتل في قصف مدفعي من غير تحديد المنطقة، ومن المحتمل أن يكون جندي آخر قد قتل معه، دون تأكيد ذلك.

وأَضافت المصادر أن الجندي خدم في الشيشان وداغستان وإنغوشيتيا بالقوقاز الروسي قبل إرساله إلى سوريا.

ونقلت قناة الجزيرة عن وسائل إعلام روسية أن الجندي “متعاقد”، أي أنه من المرتزقة وليس من “الجيش الروسي”.

وتناقلت معرفات روسية وأخرى متابعة للشأن السوري والروسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالت إنها تظهر زافديني وزوجته، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة الصورة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

عكس السير