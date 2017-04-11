مقتل طفلة بطريقة وحشية على يد زوجة أبيها في حلب

قالت وسائل إعلام موالية، الثلاثاء، إن طفلة تبلغ من العمر عامان ونصف العام، قتلت بطريقة وحشية على يد زوجة أبيها، في مدينة حلب.

ووفق المعلومات التي أوردتها المصادر الموالية، فإن الطفلة “ميس شمرجي” فارقت الحياة في الخامس والعشرين من شهر آذار الماضي، بعد أن تم إسعافها إلى المشفى، حيث ادعت “عبير س” زوجة والدها أيمن، أن الطفلة وقعت من على الدرج وسقطت على رأسها.

ونقل الإعلام الموالي عن مصدر في الطبابة الشرعية بحلب أن “الفحوصات التي أجريت للطفلة كشفت وجود كدمات وعضات وآثار تعذيب، الأمر الذي يدل على قيام زوجة الأب بضرب الطفلة عدة مرات وبشكل شبه يومي”.

وأضاف المصدر أن “تقرير الطبابة الشرعية بين وجود نزف دماغي مع وزمة وانحراف في الدماغ، بالإضافة إلى وجود رض في الرأس وكدمات مختلفة الأحجام والأعمار مع وجود عضات في الطرف العلوي الأيمن، وكسور قديمة في الأضلاع اليسرى”.

وتم اعتقال زوجة الأب بناء على تقرير الطبابة، لتعترف بإقدامها على ضرب الطفلة في غياب والدها عن المنزل عدة مرات وبطريقة شديدة، ليتم تحويلها إلى سجن حلب المركزي.

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