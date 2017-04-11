مقتل قائد كتيبة في الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين

أعلن مصدر إيراني مطلع الثلاثاء مقتل قائد كتيبة بالحرس الثوري برصاص مجهولين جنوب شرقي البلاد مساء الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المصدر القول إن روح الله عالي قائد كتيبة كورين التابعة للواء 110 سلمان في الحرس الثوري لقي حتفه مساء الاثنين “برصاص مسلحين إرهابيين” على الطريق الواصل بين مدينتي زاهدان وخاش بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران.

وأضافت الوكالة أن اثنين من المسلحين “قُتلا على يد كوادر التعبئة (الشعبية شبه العسكرية المعروفة بالباسيج) المرافقة لقائد الكتيبة”.

ولم تشر الوكالة إلى هوية الجهة التي يشتبه في تورطها في الهجوم. (DPA)

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