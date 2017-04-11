ميركل تحث ترامب على حل ” الأزمة السورية “

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على حل سياسي للأزمة السورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الثلاثاء في برلين، إنه يتعين بذل كافة الجهود للمضي قدماً في عملية سياسية تحت عباءة الأمم المتحدة عقب “رد الفعل الأمريكي المفهوم على الاستخدام الوحشي لأسلحة كيميائية”.

وذكر زايبرت أن التعاون مع روسيا له أهمية خاصة، من أجل بدء عملية انتقال سياسي، موضحاً أن الهدف هو تحقيق السلام والاستقرار في سوريا بدون بشار الأسد.

وبحسب بيانات زايبرت، دارت المكالمة الهاتفية أيضاً حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية. (DPA)

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