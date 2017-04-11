ميسي و رونالدو في الأمتار الأخيرة لسباق الـ 100 هدف أوروبي

يخوض الغريمان التقليديان المهاجمان الأرجنتيني #ليونيل_ميسي نجم نادي #برشلونة و البرتغالي #كريستيانو_رونالدو نجم نادي ريال مدريد صراعًا قويًا من اجل بلوغ سقف الـ 100 هدف في المسابقات القارية سواء دوري أبطال أوروبا أو السوبر الأوروبي.

هذا ودخل الهدافان الأمتار الأخيرة لهذا السباق، بعدما وصل رونالدو إلى 98 هدفاً سجلها مع ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما احرز ميسي 97 هدفاً سجلها بقميص نادي برشلونة دون غيره.

وسجل النجمان جل الأهداف الأوروبية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث بصم البرتغالي على 96 هدفاً ومعها هدفان في مسابقة كأس السوبر الأوروبي، بينما سجل الأرجنتيني 94 هدفًا في دوري الأبطال، و3 أهداف في كأس السوبر.

ويمتلك اللاعبان فرصة لبلوغ سقف الـ 100 هدف خلال ما تبقى من مباريات في الموسم الجاري، طالما أن فريقيهما “البارسا” و “المرينغي” لا يزالان في سباق المنافسة القارية، إذ سيواجهان في الدور الربع النهائي من البطولة (ذهاباً وإياباً) كل من ناديي يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

وقد نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريراً استعرضت فيه التفاصيل الكاملة للأهداف التي سجلها كل من ميسي ورونالدو على الصعيد القاري تزامنًا مع استئناف مباريات دوري الأبطال، بداية من اليوم الثلاثاء الذي سيشهد إقامة لقاءات ذهاب الدور الربع النهائي.

ويمتلك ميسي معدلاً تهديفيًا أفضل على الصعيد القاري بعدما سجل أهدافه الـ 96 خلال 117 مباراة بمتوسط 0.8 هدف في المباراة، بينما سجل رونالدو أهدافه الـ 98 بعدما لعب 140 مباراة بمعدل بلغ 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

وسجل كل لاعب منهما نصف أهدافه تقريباً في كل شوط، إذ سجل ميسي 49 هدفاً في شوط المباراة الأول بمبارياته القارية، مقابل 48 هدفًا في شوط المباراة الثاني، أما رونالدو فاحرز 46 هدفًا في شوط المباراة الأول مقابل إحرازه لـ 52 هدفاً في الثاني.

ونجح ميسي خلال الموسم الحالي في تقليص الفارق الذي كان يفصله عن منافسه رونالدو، مستغلاً الانطلاقة المتواضعة لـ”الدون” و تراجع مردوده التهديفي بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، فلغاية مباريات الدور الثمن النهائي سجل الدولي الأرجنتيني 11 هدفًا لصالح برشلونة مقابل إحراز رونالدو لهدفين فقط مع ريال مدريد.

ويعتبر موسم (2013-2014) الأفضل لرونالدو، عندما نجح في تسجيل 17 هدفاً قارياً، بينما الموسم الأميز لميسي كان (2011-2012) عندما احرز 15 هدفاً.

أما على صعيد البطولات ، فقد نجح ميسي في إحراز اللقب الأوروبي (دوري أبطال أوروبا ) أربع مرات أعوام 2006 و 2009 و 2011 و 2015 ، بينما ناله رونالدو ثلاث مرات عام 2008 بقميص نادي مانشستر يونايتد ثم عامي 2014 و 2016 بألوان ريال مدريد.

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