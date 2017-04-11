واشنطن و لندن تؤكدان وجود ” فرصة ” لإقناع موسكو بالتخلي عن بشار الأسد

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال محادثة هاتفية الاثنين، أن هناك “فرصة” لإقناع روسيا بالتوقف عن دعم نظام بشار الأسد.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن “رئيسة الوزراء والرئيس اتفقا على أن هناك الآن نافذة فرصة لإقناع روسيا بأن تحالفها مع الأسد لم يعد في مصلحتها الاستراتيجية”.

كما أضافت المتحدثة أن ماي وترامب اعتبرا أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى روسيا الثلاثاء “تشكل فرصة لإحراز تقدم نحو حل يؤدي إلى تسوية سياسية دائمة”. (AFP)

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