وزير الصحة التركي : التحاليل أثبتت استخدام ” السارين ” في خان شيخون

أعلن وزير الصحة التركي رجب أكداغ الثلاثاء أن التحاليل أثبتت بان غاز السارين السام استخدم في الهجوم على مدينة خان شيخون.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن الوزير قوله “لقد ثبت ان غاز السارين استخدم” وذلك اثر تحاليل الدم والبول التي جرت على ضحايا الهجوم الذين نقلوا الى تركيا، وقد توفي ثلاثة منهم في المستشفى.

وقال الوزير التركي انه عثر على آثار اسيد ينتج عن انتشار السارين في الجو.

والسارين غاز قاتل لا لون له ولا رائحة اكتشف في المانيا في 1938. وتنشق هذا الغاز الفوسفوري العضوي او حتى مجرد ملامسته للجلد يتسبب بتعطيل حركة الاعصاب ويؤدي الى الوفاة بتوقف القلب والجهاز التنفسي. والجرعة المميتة منه هي نصف مليغرام للكبار.

ويشكو الضحايا الذين يصابون به أولا من صداع شديد واتساع بؤبؤ العين، ثم تشنجات عصبية وتوقف التنفس ثم غيبوبة تسبق الموت. (AFP)

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