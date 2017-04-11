ريال مدريد يخطط لخطف الفرنسي كانتي من تشيلسي

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن مخطط يرسمه نادي #ريال_مدريد الإسباني لانتداب لاعب الإرتكاز الفرنسي #نغولو_كانتي من نادي #تشيلسي الإنكليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن النجم الفرنسي المتألق مع “البلوز” يعتبر من ابرز اللاعبين الذين يستهدفهم رادار الرئيس الملكي فلورنتينو بيريز ليكون الصفقة الكبيرة للميركاتو الصيفي.

هذا وبصم كانتي على موسم كبير مع النادي اللندني، جعله يساهم بشكل كبير في تربع تشيلسي على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، والاقتراب من التتويج بلقبه وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، فضلاً عن تتويجه هو شخصياً بجائزة أفضل لاعب في الموسم بعد الأداء الفني المميز الذي ظهر عليه خلال الموسم الجاري.

ورشحت الصحيفة أن يصل العرض الملكي للنجم الفرنسي إلى 50 مليون جنيه إسترليني في محاولة من بيريز، وبإيعاز من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لانتداب لاعب إرتكاز بمواصفات مواطنه الأسبق كلود ماكيليلي الذي لمع نجمه مع الريال و خطفه “البلوز” في عام 2003 .

وكان الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي قد نجح في التعاقد مع كانتي نجم نادي ليستر سيتي، بعدما كانت صفقته أغلى صفقة لـ “البلوز” في الصيف المنصرم وأعطت ثمارها بشكل كبير.

ويستبعد أن يتخلى كونتي عن خدمات كانتي مهما كانت الإغراءات المالية بالنظر إلى كون حساباته وخططه التكتيكية تقوم على تواجده في تشكيلته الأساسية، خاصة أن الفريق سيعود الموسم المقبل لمسابقة دوري ابطال اوروبا التي سيكون لقبها الهدف الثاني لكونتي مع” البلوز”.

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