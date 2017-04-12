آخر سفير لأمريكا في دمشق : بشار الأسد يمكن أن يستخدم السلاح الكيميائي ثانية

قال آخر سفير للولايات المتحدة في دمشق، روبرت فورد، إن “من المؤكد إلى حد كبير أن الأسد سيحاول استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى”.

واعتبر فورد في لقاء مع قناة CBS الأمريكية أن الهجوم الأمريكي على قاعدة الشعيرات بسوريا، كان جيدا جدا، وخطوة للحيلولة دون استخدام الأسد للسلاح الكيميائي، إلا أنه “مجرد خطوة”.

وأضاف أن الهجمات ضد نظام الأسد في سوريا لابد أن تستمر.

وأعرب فورد عن اعتقاده أن إقناع روسيا بوقف الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي سيكون صعبا جدا.

وردا على سؤال بخصوص تهديدات طهران، قال فورد إن إيران لديها القدرة على الرد على الولايات المتحدة، حيث يمكنها مثلا استهداف الجنود الأمريكيين في العراق.

وأكد أنه من غير الممكن تحقيق الرغبة الأمريكية في تغيير النظام في سوريا، طالما استمر الدعم الإيراني والروسي للأسد. (ANADOLU)

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