أردوغان : درع الفرات حلقة جديدة في سلسلة النضال المشترك بين الأتراك و السوريين على مدار ألف عام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ “بلاده قدّمت 67 شهيدا في عملية درع الفرات، والجيش السوري الحر أكثر من 500 شهيد، وأنّ هذه حلقة جديدة في سلسلة النضال المشترك بين الأتراك والسوريين على مدار ألف عام”.

جاء ذلك في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، خلال مشاركته في حشد جماهيري بولاية شانلي أورفة، جنوبي البلاد.

وأوضح أردوغان، أنّ “عمليات القوات التركية ستستمر خارج حدود البلاد، في حال عدم ابتعاد المنظمات الإرهابية من المناطق المجاورة للحدود التركية”.

وتابع قائلاً: “لن نسمح للمنظمات الإرهابية برفع أعلامهم بالقرب من حدودنا، بغض النظر عن اسم التنظيم، سواء كان داعش أو ب ي د/بي كا كا”.

وواصل: “نحن لم نرسم حدودنا الحالية عن طريق التفاوض، فقد روينا كل شبر من تراب هذا الوطن بدماء الشهداء”. (ANADOLU)

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