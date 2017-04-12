ألفيس : لا يمكن أن تذهب للدفاع في كامب نو

أكد مدافع #يوفنتوس الإيطالي، البرازيلي #داني_ألفيس، بعد الفوز على فريقه السابق #برشلونة الإسباني 3-0، أنه لا يمكن الذهاب للدفاع في ملعب كامب نو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية عقب المباراة: “لا أعتقد أنه يمكن أن تذهب للدفاع في كامب نو.. يجب أن تسعى وراء التسجيل وتصعيب الأمور على برشلونة ومحاولة تخطيهم”.

وأضاف: يوفنتوس قدم مباراة جيدة للغاية ليتمكن من تحقيق الفوز على برشلونة.. أعتقد أن الأمر كان مستحقاً، فاعليتنا ضيقت المساحات على برشلونة وحرمته من التعامل مع المباراة كما كان يرغب”.

وبخصوص عدم احتفاله بالأهداف التي سجلها فريقه: “شعور غريب، فحينما تواجه جميع من تعرفهم لا يصبح الأمر مثلما تلعب أمام زميل لك في المنتخب، سعادة زملائي هي سعادتي ولكن فضلت عدم إظهارها احتراماً لما سبق وعشته مع الآخرين”. ( EFE )

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