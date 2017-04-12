ألمانيا : إرتفاع طفيف في أسعار البنزين

أعلن متحدث باسم نادي السيارات الألماني (أداك) في ميونخ عن حدوث ارتفاع طفيف في سعر البنزين في ألمانيا.

وأوضح المتحدث أن سعر لتر البنزين سوبر إي 10 بلغ في المتوسط 1.36 يورو بارتفاع سنت واحد مقابل سعره في الأسبوع الماضي.

في المقابل، لم يطرأ تغيير على سعر الديزل حيث بلغ متوسط سعر اللتر 1.16 يورو.

يأتي ذلك قبل الاحتفالات بأعياد القيامة في ألمانيا خلال الشهر الجاري.

وقال المتحدث إن زمن قفزة الأسعار قبل الأعياد والعطلات المهمة، قد انتهى منذ أن أصبح في مقدور قادة السيارات مقارنة الأسعار الراهنة في المناطق المحيطة بهم عبر تطبيق الكتروني.

وينصح النادي بالتزود بالوقود بعد الظهر حيث جرت العادة أن تكون الأسعار في هذه الفترة أرخص.

يذكر أن النادي أشار إلى أن الارتفاع الأخير لأسعار الوقود والزيوت المعدنية يرجع إلى سببين، الأول ارتفاع أسعار المواد الخام، والثاني ضعف اليورو أمام الدولار. (DPA)

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