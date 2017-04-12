ألمانيا : الجيش يعلن عن 1500 وظيفة شاغرة

يبحث الجيش الألماني بشكل ملح عن خبراء متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار النسخة الأولى من فعالية “معسكرات تكنولوجيا المعلومات” التي تنعقد في قاعدة فيلهلمسهافن البحرية، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن الجيش يعلن في الوقت الراهن عن الحاجة إلى أكثر من ألف شخص للعمل كجندي متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 800 شخص مدني أو عسكري للعمل كمدير في هذا المجال.

ويدخل الجيش في تنافس مع الشركات في سوق العمل لاجتذاب خبراء متخصصين للعمل، وحسب اتحاد (بيتكوم) الألماني لقطاع الاتصالات، فقد بلغ عدد الوظائف الشاغرة في مجال تكنولوجيا المعلومات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 51 ألف وظيفة، بزيادة بنحو 20 في المئة مقارنة بعام 2015.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، قد دشنت في الخدمة الأسبوع الماضي وحدة جديدة متخصصة في ” المجال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات”، وتتولى مهمة التصدي للهجمات الإلكترونية والرد على هجمات الشبكات.

من جانبه، أعرب نادي فوضى الكمبيوتر في ألمانيا، وهو أكبر تجمع لقراصنة الكمبيوتر في العالم، عن انتقاده لهذه الخطوة، وأشار لينوس نويمان المتحدث باسم النادي إلى أنه ليس من قبيل الاتجاهات الإيجابية بشكل عام أن يتحول الإنترنت إلى ساحة للحرب. (DPA-DW)

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