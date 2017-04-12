ألمانيا : الشرطة تعثر على رسالة تتضمن تبنياً للهجوم على حافلة دورتموند

قال وكلاء نيابة في ألمانيا الثلاثاء إن السلطات عثرت على رسالة تتضمن تبنيا للهجوم بالعبوات الناسفة الذي استهدف حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ، وأشارت النيابة إلى أنه لم يتضح بعد إذا كانت الرسالة حقيقية، رافضين الخوض في تفاصيل محتوى الرسالة.

ومساء الثلاثاء تعرضت حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لهجوم بمتفجرات قبل قليل من بداية مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق إيه.إس موناكو الفرنسي ما أدى إلى إصابة المدافع مارك بارترا وتأجيل المباراة ليوم واحد.

وقالت الشرطة الألمانية إنها لا تعرف من يقف وراء الهجوم الذي انفجرت فيه ثلاث عبوات ناسفة في الساعة السابعة والربع

مساء بالتوقيت المحلي قرب فندق كان ينزل فيه الفريق، لكنها ذكرت أن الفريق كان مستهدفا فيما يبدو.

وقال جريجور لانج قائد شرطة دورتموند في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في المدينة الواقعة في غرب ألمانيا “في الوقت الحالي لم تتضح بعد خلفية هذا العمل.”

وذكر لانج أن الشرطة تفترض أن حافلة الفريق استهدفت عن عمد في الهجوم لدى مغادرة الفريق الفندق في طريقه إلى الإستاد. وأفادت صحفية بيلد دون أن تذكر المصدر بأن العبوات الناسفة زرعت في شجرة على جانب الطريق. (AFP – REUTERS)

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