ألمانيا : شجار جماعي بين لاجئين سوريين يتسبب بإصابات و أضرار مادية ( فيديو )

نشب شجار جماعي بين لاجئين سوريين، مساء الأحد الماضي (9/4) في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وقال متحدث باسم الشرطة للقناة الإذاعية والتلفزيونية لوسط ألمانيا (MDR) إن شخصاً يبلغ من العمر 22 عاماً تعرض لعدة طعنات ونقل إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية.

وأظهرت التحقيقات الأولية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية وترجم عكس السير ، أن 25 إلى 30 من السوريين كانوا مشاركين في المشاجرة الجماعية التي وقعت في حديقة عامة بحي باونسدورف في مدينة لايبزيغ.

وبعد أن بدأ الشجار في الحديقة، هربت إحدى المجموعتين واحتمت داخل أحد القطارات (شتراسن – بان)، فلحقت بها المجموعة الثانية ورشقت القطار بالحجارة ما أدى إلى تحطيم نوافذه وإصابته بأضرار.

ولم يتم تحديد مدى حجم الضرر الذي تعرض له القطار، إلا أن أحداً من الركاب لم يصب بأذى.

ولكن لم يصب الركاب بأي أذى. وأضافت الشرطة أن أسباب المشاجرة لا تزال غير واضحة.

وفيما بقيت أسباب الشجار “غير واضحة”، وفق تعبير الشرطة، فإن الأخيرة اعتقلت 4 لاجئين، واتهمتهم بارتكاب اعتداءات والإخلال بالسلم.

عكس السير