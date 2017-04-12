ألمانيا : محاكمة رجل اغتصب امرأتين مسنتين في دار للعجزة

يقف ألماني أمام محكمة مدينة ماغديبورغ (ولاية ساكسن أنهالت) بتهمة اغتصاب امرأتين (50 و 84 عاماً) في دار لرعاية المسنين، حيث يعمل.

صحيفة بيلد الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ينز . ك (35 عاماً) قام في عامي 2006 و 2012 باغتصاب امرأتين (توفيتا لاحقاً) في دار رعاية المسنين حيث كان يعمل، وقد قام ينز باستغلال ضعف السيدتين ومرضهن و عدم قدرتهن على الدفاع عن النفس لاغتصابهن وإيذاء أعضائهن التناسلية، مسبباً لهن آلاماً مبرحة.

وخلال المحاكمة الأولى، تقرر سجن الجاني 3 أعوام ونصف العام، ومنعه من ممارسة مهنته مدى الحياة، إلا أنه استأنف القرار وقبل طعنه بسبب معاناته من “انفصام في الشخصية”، وفق ما أعلنت المحكمة الاتحادية.

الجدير بالذكر أن الرجل نفسه سبق وأن اتهم بإساءة معاملة سيدتين أخرتين مريضتين نفسياً في 2006 و 2007، لكن الأدلة لم تكن كافية لرفع قضية ضده.

عكس السير