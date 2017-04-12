أمريكا و بريطانيا توسعان ” قاعدة التنف ” .. و معركة مرتقبة للجيش الحر تهدف لطرد ” داعش ” من البوكمال

قال قائد “جيش مغاوير الثورة”، العقيد مهند الطلاع، لصحيفة الشرق الأوسط، إن الأردن يرعى معركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في الجنوب السوري، وذلك مع بدء توسيع العمل في قاعدة النتف القريبة من حدود الأردن لتكون منطق العمليات ضد التنظيم.

وقال الطلاع للصحيفة، يوم الاثنين الماضي: “بدأ العمل على خطة بالتعاون مع التحالف الدولي لتحريك الجبهة الجنوبية وقتال داعش في موازاة المعركة المستمرة في المنطقة من قبل فصائل معارضة عدة، وهدفها يبدأ من محاربة التنظيم في المنطقة الجنوبية والاتجاه نحو المنطقتين الشرقية والوسطى”.

وأوضح أن “هذه المعركة التي يرعاها الأردن بشكل أساسي، وتشكل خط إمداد رئيسيا لعملياتها، ستشارك فيها فصائل (جيش المغاوير) و(أسود الشرقية) و(شهداء القريتين) والمجلس العسكري في المنطقة الجنوبية و(كتائب الشهيد أحمد العبدو)، وسيتم إمدادها بأسلحة نوعية، على أن تبدأ فعليا خلال فترة لا تتجاوز الشهر”.

وقال مصدر مخابرات غربي لوكالة رويترز إن قوات خاصة أمريكية وبريطانية توسع قاعدة التنف لاستخدامها كنقطة انطلاق رئيسية لعمليات في الأشهر القادمة لطرد المتشددين من البوكمال.

ويقول دبلوماسيون -بحسب رويترز أيضاً- إن خططا قيد الإعداد لشن ضربات جديدة للتحالف على متشددي الدولة الإسلامية في الجنوب بما يشمل منطقة غربي مدينة درعا جنوب البلاد.

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