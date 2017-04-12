إنييستا : قدمنا مباراة سيئة للغاية

اعترف نجم خط وسط #برشلونة الإسباني، #إندريس_إنييستا، أن فريقه لعب بشكل سيء للغاية في الشوط الأول من مباراته أمام #يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مما كلفه الخسارة 0-3.

وقال إنييستا: “قمنا ببعض الأشياء السيئة خاصة في الشوط الأول، لذلك عوقبنا باستقبال هدفين”.

وأضاف: “في الشوط الثاني كان الأمر مختلفاً، كنا نستحق تسجيل هدف”.

وأشار إلى أن نتيجة المباراة ليست سيئة كخسارة الفريق “الكاتالوني” أمام باريس سان جيرمان، وقال: “اليوفي فريق كبير، إذا لم تقم بالأشياء على نحو جيد فهو قادر على معاقبتك”.

واختتم: “تكتنفنا مشاعر التفاؤل كما كان الحال في المرة السابقة، ولكننا سنعود مرة أخرى إلى خوض مواجهة صعبة من أجل التأهل”. ( DPA )

عكس السير