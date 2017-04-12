الأمين العام السابق لحزب الله يندد بأكذوبة حماية المقامات في سوريا : أصبحنا خدماً أذلة للحملة الصليبية الجديدة على المنطقة ( فيديو )
عكس السير
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2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد
الأمين العام السابق لحزب الله يندد بأكذوبة حماية المقامات في سوريا : أصبحنا خدماً أذلة للحملة الصليبية الجديدة على المنطقة ( فيديو )
أي حملة صليبية يا طي؟ لك الصليبييين طلعوا أحسن منكم جماعة يا هوسيين ويا لن تسلب زينب مرتين…. على الأقل الصليبيين استقبلوا مليون لاجئ في ألمانيا وغيرها وصرفوا المليارات لإيصال الطعام إلى الأبرياء المحاصرين يللي الميليشيات الشيعية والبعثية أرادت قتلهم تجويعاً.