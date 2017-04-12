الإعلام الروسي : الدولار يهوي جراء التصعيد حول سوريا و كوريا الشمالية

هبط الدولار مقابل الين إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، كما تراجع أمام الروبل الروسي، وسط تصاعد تهديدات واشنطن بمهاجمة سوريا وكوريا الشمالية.

وبحلول الساعة 10:30، من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت موسكو (07:30 بتوقيت غرينيتش) تداول الدولار بسعر 109.4 ين متراجعا بمقدار 1.14 ين مما كان عليه في الوقت نفسه من اليوم السابق.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية عن أحد اللاعبين الأساسيين في سوق الصرف، قوله: “لقد أصبح الوضع في كوريا الشمالية أكثر تعقيدا في ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعلن بأنه ​​لا يمانع اتخاذ إجراءات من جانب واحد ضد هذا البلد، في حال لم تقدم الصين تنازلات بشأن المشاكل الصاروخية والنووية، وخوفا من هذا الوضع، اتجه المستثمرون لبيع الدولار وشراء الين الياباني كعملة آمنة نسبيا”.

وكذلك أظهرت بيانات بورصة موسكو بحلول الساعة 10:05 بالتوقيت المحلي (07:05 بتوقيت غرينيتش)، هبوط الدولار مقابل الروبل بنحو 14 كوبيكا إلى 56.75 روبل.

كما انخفض اليورو أمام العملة الروسية بمقدار 28 كوبيكا ليصل إلى 60.24 روبل.

وبسبب الأزمة السورية، عزف المستثمرون عن شراء الأسهم الأمريكية بل ولجأوا إلى بيعها في بورصة طوكيو، وشراء أسهم أخرى أكثر أمانا كالروسية، ما أدى إلى تراجع الأسهم الأمريكية بأكثر من 1%.

ولهذا، ارتفع مؤشر”MICEX” للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.19% إلى 1981.72 نقطة. كما صعد مؤشر RTS بنسبة 0.79%، إلى مستوى 1099.71 نقطة. (RT)

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