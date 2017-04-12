الخارجية الروسية : لا نفهم ما تعنيه أمريكا تحديداً بإقامة مناطق آمنة في سوريا

أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موقف الإدارة الأمريكية بشأن سوريا لا يزال مبهما، مضيفا أن الجانب الروسي لا يفهم ماذا تعني واشنطن تحديدا بإقامة مناطق آمنة في سوريا.

وقال ريابكوف قبل انعقاد جلسة المباحثات بين الوزيرين الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون، “سنناقش خلال المباحثات القادمة كل المسائل المتعلقة بالوضع في سوريا. نحن لا نفهم جيدا ما الذي تقصده الإدارة الأمريكية تحديدا عندما تتحدث على مختلف المستويات عن مناطق آمنة أو عن مناطق استقرار”.

وقال ريابكوف إن محاولة واشنطن تبني قرار دولي يتهم دمشق (النظام) بشن هجوم كيميائي في محافظة إدلب تهدف إلى إضفاء الشرعية على الضربة الأمريكية لمطار الشعيرات.

وأضاف: “إذا كانت هناك حاجة إلى الحديث عن أي قرار اليوم فكان بإمكاننا ربما النظر في إدانة خطوات الولايات المتحدة التي انتهكت القانون الدولي وقامت بعمل عدواني، إلا أنه لا يدور الحديث عن ذلك بسبب استحالة تمرير مثل هذا السيناريو”.

وقال ريابكوف إن اللهجة الأمريكية الحالية تتسم “بالسطحية والجلافة”، مضيفا: “نرى هناك سعيا إلى فرض استنتاجات مسبقة”. وأعرب عن أمله في أن لا يصبح ذلك مضمون السياسة الأمريكية. (RT)

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